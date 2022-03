Le retour en trombe de Timothy Castagne : "Je n'avais jamais marqué un but pareil"

Le Diable Rouge a fêté son retour à la compétition avec un but sensationnel contre Brentford.

Absent depuis 2 mois après une opération à la cuisse et à l'épaule, le latéral belge de Leicester Timothy Castagne est revenu dans le coup plus vite que prévu - Brendan Rodgers ne devait normalement compter sur lui qu'après la trêve internationale, et de quelle manière ! Alors que le joueur de 26 ans avait retrouvé l'entraînement en semaine, il a été titularisé à gauche contre Brentford ce week-end et a ouvert le score d'une frappe surpuissante terminant sa course dans la lucarne de David Raya.

"Je pense que je n'avais jamais marqué un but pareil", a déclaré le Belge après le match selon des propos relayés par Play Sports. "Donc c'est bien de revenir de cette manière."

Castagne semblait étonné par son but et s'est tenu la tête entre les mains. "Vous avez ça ?", demande-t-il. "Bien sûr, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que (ce tir) termine comme ça. Mais quand cela arrive, tu dois être heureux."