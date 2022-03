Mesut Özil et Ozan Tufan écartés par Fenerbahçe

Les deux joueurs ont été écartés par le club, sans plus d'explications.

Fenerbahçe a annoncé via un communiqué officiel avoir décidé de mettre à l'écart Mesut Özil (33 ans) et Ozan Tufan (27 ans). "Il est annoncé au public que nos joueurs de l'équipe de football A Mesut Özil et Ozan Tufan ont été exclus de l'équipe conformément à la décision prise", a simplement communiqué l'actuel 3e de SuperLig turque.

Selon la presse nationale, l'éviction d'Ozil - qui n'en est pas à sa première prise de bec avec son club, serait due à sa condition physique insatisfaisante. Dans le cas de Tufan, son niveau de jeu depuis son retour de Watford serait perçu comme insuffisant.