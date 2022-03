Eliaquim Mangala évoque les jeunes footballeurs : "Ils ont parfois la sensation qu'ils sont déjà arrivés"

Arrivé libre en janvier du côté Saint-Étienne, l'ancien Rouche a débarqué chez les Verts avec un CV bien fourni.

Eliaquim Mangala (31 ans, 6 matchs en L1 cette saison) a eu une carrière bien remplie jusqu'à maintenant, mais le joueur de l’AS Saint-Etienne ne fascine pas ses jeunes partenaires.

"Certains ont pu me poser des questions sur mon parcours", a confié le Français à 20 Minutes. "Mais aujourd’hui, les jeunes ont parfois la sensation qu’ils sont déjà arrivés, qu’ils ont déjà tout appris, car les médias et les réseaux sociaux les starifient rapidement, en un bon geste ou trois bons matchs. Le métier de footballeur est bien plus difficile que ça", a souligné l'ancien joueur du Standard.

"Et lorsqu’ils sont un peu moins bien, on ne les calcule plus et on passe rapidement à un autre joueur, ce qu’ils ne comprennent pas. Ce n’est pas leur faute, la société est ainsi. De même, on est peut-être cinq joueurs de plus de 30 ans dans ce vestiaire aujourd’hui. Quand j’ai commencé le football professionnel, c’était l’inverse, on était peut-être quatre joueurs de moins de 23 ans dans mon équipe", a confié Mangala.