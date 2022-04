Ligue 1 : Amadou Onana titulaire, mais Lille ne peut battre un Bordeaux réduit à 10

Lille recevait Bordeaux et peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer des points face à un adversaire rapidement réduit à dix.

Le LOSC a récidivé : pour la deuxième fois consécutive en championnat, les Dogues ont dû se contenter d'un match nul et vierge à domicile. Avec dès le coup d'envoi (dans l'entrejeu), Lille était pourtant très bien parti dans ce match puisqu'à la 35e minute de jeu à peine, Enock Kwateng a été expulsé pour un second carton jaune. Sans surprise, il n'y en aura rapidement plus que pour les locaux contre la lanterne rouge de Ligue 1.

Mais malgré des occasions innombrables (22 tirs!), dont plusieurs actions des feux follets Zhegrova et Ben Arfa, Lille pataugera encore et encore face à dix Girondins recroquevillés devant leur but. C'est alors au bout des arrêts de jeu qu'Amadou Onana pensait libérer tout le stade : notre compatriote sera cependant signalé hors-jeu (90e+1). Le LOSC n'y sera donc pas arrivé, et perd deux points précieux dans la course à l'Europe. Strasbourg, 6e, peut prendre 4 points d'avance en cas de victoire.