LaLiga : Bilbao bat Elche et talonne Villarreal

L'Athletic Bilbao s'est bien repris après un nul décevant face à Getafe (1-1) avant la trêve internationale. Les hommes de Marcelino se sont imposés 2-1 face à Elche. Berenguer avait mis les Basques sur le velours (32e), avant que Villalibre ne double la mise en fin de match (86e). Le but tardif de Josan pour Elche (90e+2) n'aura pas suffi.

Bilbao est 8e, à 1 point de Villarreal. La Real Sociedad, qui compte un match de moins, est 4 points devant, à la 6e place synonyme de barragiste en Conference League la saison prochaine.

𝗩 for 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆, 𝗩 for 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗟𝗜𝗕𝗥𝗘 💪



🎯 The Buffalo enjoyed his first goal of the campaign.



👏 Well deserved, Asier 👏 #AthleticElche #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/kWjojGEA0f