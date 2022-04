Succès historique du côté du FC Liège : "Nous avons été sérieux jusqu'au bout"

Ce mercredi soir, le FC Liège a atomisé La Louvière Centre (10-0). Un score historique qui permet au matricule 4 de renouer avec la victoire et de réintégrer le top 4;

Le FC Liège voulait avait à coeur de renouer avec la victoire après sa défaite chez les Francs Borains le week-end dernier, c'est chose faite avec un succès historique. Le tournant de la rencontre fut l'exclusion du capitaine adverse après un peu plus de dix minutes de jeu, puis le matricule 4 a déroulé.

"Dès la première minute de jeu, les joueurs ont montré qu'ils étaient là pour gagner la rencontre et afficher la mentalité demandée. Cela s'est bien passé, puis il y a les circonstances. La Louvière Centre est réduite à dix avant d'encaisser rapidement un but, ce fut compliqué pour eux. Mais nous avons été sérieux jusqu'au bout. Nous avons demandé à la pause de continuer de jouer de la même manière sans faire son petit numéro. Chapeau pour le sérieux des garçons en seconde période", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

Le T1 des Sang et Marine a effectué ses cinq changements avant l'heure de jeu quand la rencontre était déjà pliée. "Tout le monde mérite sa place dans le onze, et c'était l'occasion de faire plusieurs changements. Les remplaçants sont bien montés", a souligné le directeur sportif du club liégeois avant d'évoquer la nouvelle clean sheet. "Un seul but en quatre matchs ! Trop peu de points peut-être, mais nous sommes là. Surtout offensivement aujourd'hui. C'est très bon pour la confiance des attaquants et des autres joueurs qui ont distillé les assists", a conclu Englebert.