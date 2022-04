Metz à la dérive, Dylan Bronn n'a pas épargné son équipe

Les Grenats, malgré un but de Didier Lamzel Zé, ont chuté à Bordeaux (3-1) ce dimanche. Pour la nouvelle lanterne rouge de Ligue 1, le maintien se complique puisque le barragiste Saint-Etienne est à 4 points devant.

Dylan Bronn (26 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) a dressé un constat accablant à l'issue de la rencontre car il estime que le FC Metz ne répond plus aux attentes depuis bien longtemps.

"On n'a pas montré ce qu'il fallait, et ça fait un long moment, ça fait une petite année et demie qu'on n'est pas au niveau. On n'arrive pas à progresser ni à jouer. Il faut montrer beaucoup plus d'envie, de hargne et de haine parce qu'on ne peut pas gagner un match de football comme ça", a lâché le défenseur central sur Prime Video.