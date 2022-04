Andrea Belotti et le Torino, c'est bientôt fini

Alors que des rumeurs circulaient sur une non-prolongation d'Andrea Belotti au Torino, le président du club Urbano Cairo a lâché une bombe au micro de SkySports.

"Andrea Belotti ne prolongera pas son contrat avec nous et partira en tant qu'agent libre. Il pourrait déjà avoir signé pour un autre club."

L'attaquant de 28 ans avait déjà été courtisé par le Toronto FC - futur club de Lorenzo Insigne - en hiver. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, il aurait récemment reçu des offres d'Al-Hilal et de Newcastle.

Arrivé en 2015 en provenance de Palerme, Belotti a été une sensation en Serie A, notamment lors de la saison 2016-2017 où il avait inscrit 26 buts en championnat et avait été cité dans les plus grands clubs, notamment Manchester United. Il est plus en difficulté cette saison, avec seulement 5 buts, et a été embêté par une longue blessure.

Capitaine du Torino, il a inscrit 110 buts en 246 matchs pour le club.

#Torino’s President Urbano #Cairo confirms: “Andrea #Belotti will not extend his contract with us and will leave as a free agent. He could already have signed for another club...”. #transfers https://t.co/BGykz4tmsT