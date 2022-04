La raison qui pourrait définitivement pousser Cristiano Ronaldo vers la sortie à Manchester United

L'avenir du Portugais est toujours incertain du côté d'Old Trafford.

Si la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United préoccupe et animera très certainement le prochain mercato, cette dernière pourrait bien prendre un tournant décisif dans les prochaines semaines.

En effet, selon le Daily Star, s'il s'avère qu'Erik ten Hag rejoint bel et bien les Red Devils pour la saison prochaine - un accord verbal, portant sur 4 ans, et évoqué, cela sera alors déjà la fin du retour de CR7 à Old Trafford. L'actuel coach de l'Ajax considérerait en effet que l'âge avancé de Ronaldo ainsi que ses caprices ne plaideraient pas en sa faveur. Le Néerlandais veut construire un projet à long terme et ne compterait alors tout simplement pas sur le Portugais.

Cristiano Ronaldo, dont l'agent Jorge Mendes serait activement à la recherche d'un futur club voulant bien lui offrir un contrat, a été cité du côté du PSG et de l'AS Rome récemment.