Le FC Metz est dos au mur en cette fin de championnat.

Renversé par Bordeaux (1-3) la semaine dernière, le FC Metz s’est placé dans une position très délicate en vue de la course au maintien en Ligue 1. Nouvelle lanterne rouge, la formation grenat compte 4 points de moins que Saint-Etienne, 18e, et se retrouve en grand danger à 7 journées de la fin de saison. L’entraîneur lorrain Frédéric Antonetti ne veut pas vivre de cauchemar.

"Les analyses à chaud, c'est toujours délicat. Mon groupe a un bon fond, il n'y a pas de tordu et je n'ai pas vu de joueur lâcher. On rate des choses simples parce qu'on manque de sang-froid. Mon groupe a besoin de confiance et elle s'acquiert. On n'a pas su l'acquérir et je n'ai peut-être pas su la donner. On est derniers et quand c'est le cas, il faut fermer sa gueule. Mais il reste une chance...", a clamé le Corse en conférence de presse.

"Je n'ai pas su mettre trois équipes derrière moi jusqu'ici, alors que j'avais les moyens de le faire. Et ce malgré tous les aléas. Je crois les supporters qui m'ont dit que la situation de leur club les empêche de dormir la nuit. Mais moi, ça me hante et si on échoue, ça va me hanter toute ma vie ! Parce que c'est de ma responsabilité", a terminé le coach messin qui, en 18 saisons dans l’élite, n’a jamais connu la moindre descente.