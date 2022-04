Le PSG souhaiterait mettre trois Argentins sur la liste des transferts

Le Paris Saint-Germain devrait tenter de vendre quelques joueurs lors du prochain mercato estival.

Le grand ménage en vue au PSG ? Plusieurs grands noms de l'effectif parisien pourraient faire leurs valises cet été en tout cas. Selon les informations du journal L'Equipe, le club souhaiterait se séparer d'un trio argentin.

Angel Di Maria est le premier nommé. Avec un contrat qui touche à sa fin, ses envies de rester dans la capitale française pourraient donc être de courte durée. Il pourrait être suivi par deux équipiers : Leandro Paredes qui n'est pas vraiment un joueur indispensable de l'effectif et par Mauro Icardi cité sur le départ depuis plusieurs mois et qui ne fait absolument plus partie des plans parisiens.

Aucune mention donc de Lionel Messi qui, même avec une saison plus qu'en demi-teinte, devrait donc bien rester au Parc des Princes.