Cristiano Ronaldo de retour à l'entraînement après le drame familial qui l'a frappé

Cristiano Ronaldo a été touché par un drame familial : l'un des jumeaux attendus par sa compagne est décédé durant l'accouchement.

Cristiano Ronaldo manquait logiquement à l'appel ce mardi soir pour le déplacement de Manchester United à Liverpool. Malgré la lourde défaite de ses couleurs, le Portugais aura certainement tiré un certain réconfort dans le soutien affiché par Anfield à son égard, tout le stade applaudissant et chantant le You'll Never Walk Alone à la 7e minute en hommage à son enfant décédé lors de l'accouchement cette semaine.

Mais CR7, après avoir pris un peu de temps auprès de sa compagne et de sa famille, est déjà de retour. En grand professionnel, révèle le Mirror, Ronaldo était à l'entraînement ce mercredi avec les Red Devils.