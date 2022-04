Icardi a-t-il joué son dernier match pour le PSG?

Le saison de l'Italien sera donc catastrophique jusqu'au bout.

La saison galère continue pour Mauro Icardi (29 ans, 24 apparitions et 4 buts en L1 cette saison). De moins en moins utilisé par son entraîneur Mauricio Pochettino, suite à ses prestations moyennes et ses soucis extrasportifs, l’attaquant argentin souffre maintenant d’une lésion du quadriceps droit et se retrouve privé de terrain pour les 2 à 3 prochaines semaines, annonce le PSG dans un communiqué ce vendredi.

L’ancien Nerazzurro rejoint à l’infirmerie le défenseur Abdou Diallo, qui retrouvera le groupe à l’entraînement la semaine prochaine, le milieu Julian Draxler, en phase de reprise, et Leandro Paredes, en pleine rééducation après son opération pour une pubalgie.