Un joueur du PSG poussé vers la sortie?

Il est actuellement blessé et pourrait ne plus jouer pour le club parisien.

Victime d’une lésion à la cuisse, Mauro Icardi (29 ans, 24 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) n’est pas certain de rejouer cette saison. Pire encore, l’attaquant pourrait ne plus porter le maillot du Paris Saint-Germain.

L’Argentin ne sera pas retenu par ses dirigeants pendant le prochain mercato estival. Et selon les informations de France Bleu Paris, le PSG aurait même annoncé au joueur et à son entourage qu’il devait trouver un nouveau club.

Encore faudrait-il qu’une équipe veuille miser sur le transfert d’Icardi, sous contrat jusqu’en 2024.