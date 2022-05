L'Atlético Madrid en galère : "Ca ne s'est jamais produit depuis mon arrivée"

L'Atlético Madrid est en difficulté avec une seule victoire sur ses six dernières rencontres. Jan Oblak se pose des questions, et n'a pas les réponses.

L'Atlético Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Athletic Bilbao ce samedi. Les Colchoneros restent donc sur une victoire en six rencontres, et calent à la quatrième place du championnat, trois points derrière le FC Séville, deuxième. Éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par Manchester City, l'Atlético est en crise et Jan Oblak le constate également. "Il se passe quelque chose que je n'ai jamais connu depuis mon arrivée au club", regrette le portier madrilène au micro de Movistar après la rencontre.

"J'aimerais savoir ce qui se passe, pour régler cela. Si les choses ne changent pas, cela sera très compliqué. Il y a de l'envie mais rien ne se voit sur le terrain", ajoute Oblak. "Nous devons trouver le problème et le régler, pour aller en Ligue des Champions".