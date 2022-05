Ralf Rangnick évoque les besoins offensifs de Manchester United

Manchester United va connaître un sérieux ravalement de façade cet été. Ralf Rangnick, qui sera consultant chez les Red Devils, a donné son avis.

Pour l'actuel entraîneur intérimaire de Manchester United, qui sera remplacé par Erik ten Hag la saison prochaine, les Red Devils auront besoin de renforts en attaque. "Il faut au moins deux nouveaux attaquants donnant à cette équipe plus de qualités et plus d'options", estime Ralf Rangnick dans des propos relayés par L'Equipe.

"Deux attaquants modernes. Si vous regardez Liverpool ou Manchester City, ils ont dans leur effectif cinq ou six attaquants de premier plan. Ce genre de joueurs, nous n'en avons pas beaucoup", conclut le futur consultant de ManU.