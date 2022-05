Plusieurs grands clubs s'arrachent Youri Tielemans

Le milieu de terrain ne devrait pas prolonger avec Leicester. De nombreux clubs aimeraient alors l'attirer.

Récemment cité à Tottenham, Manchester United ou Arsenal, Youri Tielemans (24 ans) a récemment vu un club évoluant ailleurs qu'en Premier League venir aux nouvelles. Et selon AS, il ne s'agirait ni plus ni moins du Real Madrid !

Le Belge est en fin de contrat l'an prochain et a refusé des offres de prolongation de la part de Leicester. Il pourrait alors partir pour un prix revu à la baisse. L'on parle d'une somme comprise entre 40 millions et 60 millions d'euros. Mais selon le journal, le nombre de clubs intéressés - auquel il faut aussi compter Liverpool et Manchester City - pourrait faire grimper les enchères.

Aux dernières nouvelles, selon le Nieuwsblad, Tielemans serait actuellement en négociations avec Arsenal, qui semble donc tenir le bon bout sur ce dossier.