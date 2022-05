Un joueur du Real espère une saison de plus chez les Merengues

Il n'a pourtant pas beaucoup joué cette saison.

En fin de contrat, le latéral gauche du Real Madrid Marcelo (34 ans, 11 apparitions en Liga cette saison) semble promis à un départ au terme de la saison. Mais malgré un temps de jeu réduit cette saison, le Brésilien n'a pas envie de quitter la Maison Blanche et espère une prolongation pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023, selon les informations du quotidien madrilène Marca ce jeudi.

Même si les dirigeants des Merengue n'ont pas encore pris une décision définitive sur ce dossier, ils n'ont pas débuté la moindre discussion pour conserver l'Auriverde. Et jusqu'à maintenant, le récent champion d'Espagne pense surtout à miser sur des jeunes pour concurrencer Ferland Mendy (26 ans, 20 matchs et 1 but en Liga cette saison) à ce poste.