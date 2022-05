Di Maria va faire un effort financier pour aller à la Juventus

L'Argentin va découvrir un nouveau championnat après la LIGA NOS, LaLiga, la Premier League et La Ligue 1.

Angel Di Maria (34 ans, 30 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) se dirige bien vers un départ à la Juventus Turin. Comme évoqué plus tôt ce mardi, la Vieille Dame a trouvé un accord avec l'ailier argentin autour d'un contrat d'un an, plus une année en option. Une information confirmée par La Gazzetta dello Sport qui donne quelques précisions financières. Ainsi, "El Fideo" va toucher un salaire annuel estimé entre 7,5 et 8 millions d'euros, qui pourra atteindre 10 M€ en débloquant divers bonus.

Pour poursuivre sa carrière en Italie, le natif de Rosario a donc accepté de baisser ses émoluments. A Paris, Di Maria perçoit 11,4 M€ par an.