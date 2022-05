Pour se maintenir, Saint-Etienne devra gagner le barrage : "On a une chance incroyable"

Malgré une saison très difficile, les Stéphanois peuvent encore se maintenir.

Grâce à un but de Romain Hamouma lors du dernier match de la saison régulière (1-1 face à Nantes), Saint-Etienne s'est qualifié pour le barrage, avec à l'issue le maintien en Ligue 1...ou la descente en Ligue 2. "On a davantage d'énergie après le match nul à Nantes. On est tous déterminés", a assuré le coach de l'ASSE Pascal Dupraz en conférence de presse. "Ce barrage obtenu, ce n'est pas un miracle, c'est de la persévérance. On a une chance incroyable mais on la mérite et on va la jouer à fond."

Lanterne rouge avant l'arrivée de Pascal Dupraz, les Stéphanois sont donc à l'aube d'un affontement crucial. Le coach pourra compter sur un groupe volontaire et courageux. "J'ai un groupe qui est constitué de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés. Il ne me déçoit pas dans sa façon de faire. Ils ont envie d'aller au bout."

Le barrage se jouera ces jeudi 26 mai et dimanche 29 mai.