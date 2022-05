L'énorme enveloppe à disposition de Thomas Tuchel pour le mercato

Les contours du rachat du club par Todd Boehly se précisent.

Hier après-midi, la Premier League a approuvé le rachat de Chelsea par le consortium de l'homme d'affaires et investisseur américain Todd Boehly pour une somme avoisinant les 5 milliards d'euros. Un énorme ouf de soulagement pour les Blues, qui vont désormais pouvoir se concentrer pleinement sur la saison prochaine. Thomas Tuchel va avoir le libre pouvoir pour renforcer son effectif comme il l'entend et, selon The Times, les nouveaux dirigeants lui auraient mis à disposition une enveloppe de 230M€. Les Blues vont désormais pouvoir relancer les différentes pistes annoncées durant les dernières semaines : Jules Koundé, Josko Gvardiol, Pau Torres, José Gimenez, Adrien Rabiot et enfin Raheem Sterling, tous ces joueurs reçoivent de l'intérêt de la part de la nouvelle direction du club londonien.