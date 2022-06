Textor est ambitieux à l'OL, Aulas tempère

L'Olympique Lyonnais espère retrouver la route des titres en Ligue 1.

"On veut gagner des titres, on veut revenir sur la scène européenne et gagner, on veut battre le PSG. On veut pouvoir rêver de ça." Futur actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor a tenu un discours particulièrement ambitieux ce mardi en conférence de presse… avant d’être quelque peu ramené sur terre par le président Jean-Michel Aulas.

"Je ne pense pas qu'on puisse imaginer être chaque année l'adversaire le plus coriace du PSG, a nuancé le dirigeant. Par contre, on est en train de prendre une dimension qui va nous donner plus de moyens pour recruter. On change de stratégie sur la construction de l'équipe en termes de mentalité. Oui, on veut concurrencer le PSG le plus tôt possible, mais chaque année, je ne sais pas."

Avec une augmentation de capital de 86 millions d’euros, "qui sera consacrée en partie au recrutement", les Gones se devront au minimum de retrouver le podium en 2022-2023.