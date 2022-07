Officiel : Manchester City s'offre une révélation de l'Euro 2020

Manchester City vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Les Cityzens viennent en effet d'officialiser l'arrivée de Kalvin Phillips, 26 ans, en provenance de Leeds. Révélé durant l'Euro 2020, lors duquel l'équilibre qu'il a apporté au milieu de terrain a étonné tout le monde, le milieu de terrain quitte Leeds pour la première fois de sa carrière.

Formé à Elland Road, qu'il a rejoint en 2010, Kalvin Phillips a disputé 23 rencontres la saison dernières, toutes compétitions confondues. Titulaire indéboulonnable, c'est une blessure aux ischios, survenue durant le mois de décembre et traînée durant trois mois, qu'il l'a empêché d'accumuler davantage de temps de jeu.

Les Skyblues, qui viennent d'enregistrer officiellement la vente de Gabriel Jesus ce matin, ont déboursé 50M € dans l'opération pour s'offrir le joueur qui a signé pour six saisons.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL