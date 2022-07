🎥 Pour la première de ten Hag, ManU écrase Liverpool

Les Red Devils n'ont pas fait dans la dentelle face à un Liverpool qui a fait tourner.

En amical en Thaïlande ce mardi, Manchester United rencontrait Liverpool. Sur le banc des Red Devils, le nouveau tacticien Erik ten Hag, qui alignait une équipe composée presque entièrement de titulaires. De l'autre côté, Jurgen Klopp, qui alignait des novices tels que Morton, Mabaya ou Chambers.

L'Allemand revoyait en long et en large son effectif, en faisant jouer 32 des 37 joueurs de son groupe lors des 60 premières minutes. Ce fut aussi l'occasion de découvrir les nouvelles recrues Tyrell Malacia côté Manchester et Darwin Nunez côté Liverpool.

Les Mancuniens se sont imposés largement, grâce à des buts de Sancho, Fred (d'un superbe lob), Martial (de retour de son prêt à Séville) et Pellistri (qui a inscrit l'unique but de la seconde période).