Thomas Tuchel : "Au vu de notre niveau actuel, il est inutile de nous comparer à Liverpool et à Manchester City"

L'entraîneur des Blues était très remonté après la lourde claque subie face à Arsenal.

Thomas Tuchel a la tête des mauvais jours. Et pour cause, son équipe a été balayée cette nuit par Arsenal en rencontre amicale (4-0). Après la rencontre, l'entraîneur des Blues a fait part de toute son inquiétude. "Je suis loin d'être détendu. Nous n'étions tout simplement pas assez bons, pas compétitifs. La chose la plus inquiétante, c'est qu'Arsenal aurait pu faire encore plus aujourd'hui, tant mentalement que physiquement."

"Arsenal a montré beaucoup de structure. Je ne peux pas garantir que nous serons prêts dans deux semaines. Quand on regarde notre niveau actuel, il est même inutile de nous comparer à Liverpool et Manchester City. Nous avons subi une claque contre une équipe qui ne jouera même pas en Ligue des Champions la saison prochaine" commente Thomas Tuchel.