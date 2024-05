🎥 Vers une historique première saison en D1A ? La finale des Promotions Playoffs se précise

Deinze a battu le Patro Eisden lors du match retour des demi-finales des Promotions Playoffs. Ils conna√ģtront ce soir l'identit√© de leur adversaire en finale.

Le suspense n'était que très peu présent après la victoire 0-4 de Deinze au match aller. Mais en ouvrant le score par Marius Noubissi après 18 minutes, le Patro a tout de même installé un semblant de doute dans la Dakota Arena.

D'autant plus que les locaux perdaient leur attaquant Emilio Kehrer sur blessure quelques minutes plus tard, avant de se voir refuser un but pour hors-jeu.

Mais Deinze a fini par se rassurer en deuxième mi-temps avec l'égalisation de Kenneth Schuermans. Moins de dix minutes plus tard, Jellert Van Landschoot faisait même 2-1 sur une belle bouelette du gardien adverse.

FT | Le KMSK Deinze se qualifie pour la finale des Promotion Play-offs ! ūüü†‚öęÔłŹ #DEIPAT pic.twitter.com/Aaxs68pu0Z — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 1, 2024

Une toute première saison en D1A pour Deinze ?

Deinze connaîtra ce soir son adversaire pour la finale. Cela se jouera entre Lommel et Zulte Waregem qui ont partagé 1-1 à l'aller.

Cette finale se disputera en matchs aller-retour les 5 et 12 mai à 16h00. Ensuite, le gagnant rencontrera le deuxième des Playdowns (actuellement le RWDM) pour une nouvelle confrontation aller-retour pour accéder à la D1A la saison prochaine.