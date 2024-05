Marc Wilmots pointe du doigt un gros problème à Anderlecht : "Ce n'est pas dans leur ADN !"

Anderlecht a manqué l'occasion de garder seul sa place de leader lors de la dernière journée. Les Mauves n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1) sur la pelouse du Cercle de Bruges.

A 4 matchs de la fin du championnat, Anderlecht est leader des Champions Play-offs. Ils gardent certes un avantage suite à leur classement lors de la phase classique, mais sont actuellement à égalité de points avec le Club de Bruges.

Juste derrière, l'Union Saint-Gilloise, avec seulement 1 point de retard. La course vers le titre promet d'être plus intense et passionnante jusqu'à la fin.

Si le Club de Bruges et l'Union ont convaincu dernièrement par le jeu proposé, ce n'est pas le cas du RSC Anderlecht. L'ancien sélectionneur national René Vandereycken expliquait récemment qu'Anderlecht était le candidat au titre qui, selon lui, jouait le moins bien.

Sur le plateau de La Tribune, les analystes et consultants sont revenus sur la prestation d'Anderlecht au Cercle de Bruges. Aucun d'entre eux n'était convaincu.

"C’est assez incompréhensible", considère Philippe Albert. Anderlecht a des joueurs de qualité. On ne contre pas un football direct (comme celui du Cercle) par un football direct." "Ce n’est pas l’ADN d’Anderlecht de jouer ainsi", a ajouté Marc Wilmots.