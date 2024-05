Un baroud d'honneur pour Besnik Hasi...avant de signer à La Gantoise ?

Besnik Hasi prendra congé du KV Malines d'ici quatre (ou cinq) matchs. D'ici là, il veut toutefois faire de son mieux avec son équipe. Le match contre La Gantoise peut relancer les Europe Play-offs...ou les relancer totalement.

Malines se trouve actuellement à six points de La Gantoise. Si les Malinois gagnent à domicile ce week-end contre Gand, il y aura encore un peu de suspense pour les trois derniers matchs des Play-offs. Si les Buffalos l'emportent, c'est totalement fini.

Pour Besnik Hasi, il reste donc quatre matchs à la tête de Malines, sauf s'il remporte les play-offs et qu'il dispute ainsi un barrage contre le 4e des Champions Play-offs.

Le coach a clairement indiqué qu'il ne sera plus à Malines la saison prochaine. Il est d'ailleurs cité du côté...de La Gantoise. Jusqu'à son départ de Malines, il veut faire de son mieux et espère que ses joueurs en feront de même. "En première mi-temps contre OHL (victoire 3-0, nda), il y avait peu de vitesse, peu d'occasions et des erreurs de possession de balle", a-t-il déclaré.

Hasi espère stade plein contre La Gantoise "Notre première mi-temps était au niveau des Europe Play-offs, notre deuxième mi-temps était du niveau de la phase classique. Il y avait plus d'intensité et de maîtrise du ballon, c'est le niveau que nous avons constamment atteint avant les play-offs", a déclaré Hasi lors de sa conférence de presse.

"Bravo aux garçons d'avoir trouvé la volonté pendant le match pour obtenir un résultat. Ainsi, nous pouvons jouer un beau match contre La Gantoise. Avec un stade plein, Malines est à son meilleur niveau, donc j'espère que les supporters répondront présents."