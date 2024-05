Plus d'alcool lors des matchs d'Anderlecht ? Les autorités obligées de s'expliquer

La commune d'Anderlecht a récemment pris une décision drastique : interdire la consommation d'alcool dans les espaces publics.

Par le biais de cette interdiction, les autorités anderlechtoises entendent lutter contre la criminalité et les nuisances sévissant sur le territoire de la commune.

Cette décision entre dans le cadre de mesures prises par le bourgmestre Fabrice Cumps, en concertation avec la police fédérale et la police locale.

Le stade d'Anderlecht visé par une interdiction totale d'alcool ?

L'interdiction totale de consommer de l'alcool dans les lieux publics s'accompagne d'une amende pouvant aller jusqu'à 350 euros. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui consomment de la bière ou autres boissons alcoolisées aux abords du Lotto Park avant, pendant, ou après un match ?

Sarah Frederickx, porte-parole de la police de la zone Sud (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest), a tenu à rassurer. "Vous avez la lettre de la loi et, puis vous avez l'esprit. Sinon, il ne devrait y avoir aucune terrasse nulle part. Nous n'allons pas envoyer une brigade spéciale alcool ou déployer l'armée. Nous n'allons pas ruiner la fête des supporters et nous montrer rigides à ce sujet. Ce n'est pas l'objectif de cette mesure", a-t-elle expliqué selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

La décision (le règlement, à proprement parler), ne sera appliqué que dans le cas où cela s'avère nécéssaire, a ajouté Sarah Frederickx. "Il y a des quartiers où il y a des problèmes, comme Cureghem ou Peterbos, et l'interdiction d'alcool est alors un des outils de lutte contre les nuisances et la criminalité."

"Auparavant, elle se limitait aux rues ou aux quartiers, mais les gens sont parfois très créatifs et vont dix mètres plus loin, en dehors du périmètre. C'est pourquoi l'ordonnance couvre désormais l'ensemble du territoire de la commune."