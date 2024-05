Le Club de Bruges sera face à un grand chantier lors du prochain mercato

Si le Club Bruges devait remporter le titre cette saison, ce serait presque un semi-miracle au vu son classement au terme de la compétition régulière. L'année prochaine, les Blauw en Zwart veulent de nouveau jouer les premiers plans.

Le Club de Bruges a déjà acheté Ardon Jashari pour six millions d'euros en provenance de Lucerne. Il devrait rejoindre les Brugeois le 1er juillet.

Ainsi, une solution a déjà été trouvée sur un des chantiers importants - le poste de milieu défensif. Cependant, il reste encore à renforcer la défense. De Cuyper a joué cette saison sur les deux flancs en raison de quelques blessures ici et là, et même Odoi a dû intervenir à plusieurs positions, et même les ailiers ont déjà été reculés d'un cran.

Les défenseurs gauchers : un poste en pénurie

Il y a eu une panique tactique de la part de Ronny Deila, mais surtout un manque d'options suffisantes. Au centre de la défense, Dedryck Boyata n'a jamais convaincu, avec Mechele et Spileers, il y a deux défenseurs droitiers qui occupent le centre.

Le rêve de tout entraîneur de football est d'avoir un défenseur central gaucher, mais ils se font rares. C'est pourquoi ils sont souvent très convoités sur le marché des transferts.

C'est actuellement le cas avec Zaid Romero. Le joueur argentin de 24 ans mesure 1m92, est gaucher et très adroit avec le ballon - mais qui ne l'est pas en Amérique du Sud ? Il évolue actuellement à Estudiantes, qui l'a acheté en janvier 2023 pour 1,4 million d'euros à Godoy Cruz.

Entre-temps, sa valeur marchande a explosé - actuellement, selon Transfermarkt, il vaut environ 3,2 millions d'euros. En réalité, il coûtera presque le double au Club de Bruges, mais les Blauw en Zwart sont clairs sur leur volonté de l'acquérir.

Zaid Romero, futur taulier du Club de Bruges

Zaid Romero a déjà disputé 56 matches pour Estudiantes et y a marqué trois buts - avec sa taille, il pourrait également devenir une option offensive pour le Club de Bruges.

Et que se passera-t-il si Romero ne vient finalement pas ? Il y a quelques jours, la presse argentine a révélé qu'Ayrton Costa figurait également sur la liste de souhaits. Il est intrinsèquement un arrière latéral, mais le compatriote de Romero pourrait également évoluer au centre de la défense.

Pour faciliter l'intégration, l'ajout des deux joueurs pourrait être bénéfique, mais Independiente demande aussi sa part. Pour obtenir la 'Saint Graal' de toute équipe de football, il faut parfois mettre la main au portefeuille.Personnellement, le Club de Bruges et Romero auraient déjà trouvé un accord, mais il reste encore du travail à faire au niveau du club. Estudiantes détient 60% de ses droits, et Godoy Cruz 40%. Doit-on négocier avec deux clubs?