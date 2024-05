Les joueurs du Club de Bruges reçoivent un encouragement...un peu spécial avant la Fiorentina

Le Club de Bruges affrontera la Fiorentina ce jeudi. Les Blauw en Zwart joueront les demi-finales aller de la Conference League.

Jeudi, le Club Bruges disputera le match aller des demi-finales de la Conference League. Un match important et historique pour lequel les joueurs devront être particulièrement motivés.

C'est pourquoi, comme le rapporte Het Laatste Nieuws, environ 16 femmes ou compagnes de joueurs et d'entraîneurs ont voyagé avec les sponsors, les VIP et les employés du club.

Ils ont atterri à Pise, contrairement aux joueurs qui sont à Florence. Il y a deux semaines, quelques compagnes de joueurs étaient déjà du voyage.

Il s'agit des femmes et compagnes de Jutglà, Vanaken, Mignolet, Mechele, Skoras, Bursik, Spileers, Zinckernagel, Odoi, Jackers et Meijer. Les cinq autres sont les partenaires des membres du personnel et des entraîneurs.

Les femmes ne sont pas autorisées à l'hôtel des joueurs afin de limiter les distractions. Après le match, les coupes auront du temps ensemble.