Cristiano Ronaldo de retour en Angleterre

Voilà peut-être un tournant dans le feuilleton de CR7.

Cristiano Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 18 buts en Premier League pour la saison 2021-2022) doit enfin rentrer en Angleterre ce lundi, révèle le média The Athletic. Il est même possible qu'il participe mardi à l'entraînement avec le reste du groupe, de retour de la tournée en Australie. Jusqu'à présent, le quintuple Ballon d'Or s'entraînait seul, officiellement pour raisons personnelles.

Une réunion entre le Portugais et les dirigeants doit avoir lieu dans les prochains jours et le buteur devrait aussi s'entretenir avec son nouvel entraîneur Erik ten Hag afin de prendre une décision sur son avenir. Malgré ses envies de départ, le retour de CR7 est interprété comme un signe positif par MU, qui souhaite le conserver. Affaire à suivre...