🎥 Premier League : Dendoncker et Wolverhampton s'inclinent, Tottenham cartonne Southampton

Pour son premier match de la saison 2022-2023 en Premier League, Tottenham a affiché un visage plutôt séduisant face à des Saints trop tendres. Les hommes d'Antonio Conte étaient déjà devant à la pause, grâce à Sessegnon (21e) et Dier (31e), qui avaient répondu à belle volée de Ward-Prowse (12e). Au retour des vestiaires, Salisu a trompé Bazunu (60e), juste avant que Kulusevski ne participe à la fête (63e).

