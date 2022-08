L'Olympique de Marseille doublé par Galatasaray pour Alexis Sanchez ?

Lundi, le Chilien a résilié son contrat à l'Inter Milan. Alors que l'ailier est attendu du côté de Marseille, le club stambouliote pousse en coulisses pour le faire signer.

Après avoir officiellement résilié son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez (33 ans, 39 apparitions et 9 buts toutes compétitions confondues pour la saison 2021-2022) est attendu dans les prochains jours par l'Olympique de Marseille. Toutefois, l'OM doit composer avec un concurrent de dernière minute.

Ce mardi, le média turc Hurriyet assure que Galatasaray pousse en coulisses afin de recruter l'attaquant. Le club stambouliote utilise tous les moyens pour le convaincre. Ainsi, on apprend qu'Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu, son coéquipier à l'Inter Milan et grand fan de Galatasaray, ont échangé avec lui sur le sujet. Le vice-président Erden Timur, qui a missionné les deux joueurs pour convaincre le Chilien, a rencontré Alexis Sanchez vendredi à Milan et lui a exposé les projets et les objectifs du club tout en lui transmettant la proposition suivante : un contrat de 2 ans avec un salaire de 3 millions d'euros par an. Et d'après toujours le média turc, l'ex du Barça a été sensible à cette approche puisqu'il donnerait sa préférence à Galatasaray.