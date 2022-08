Un ancien de Manchester United se paie Bruno Fernandes: "Le pire coéquipier de tous"

Le Portugais n'a pas l'air de convaincre. Mais en même temps, pour le moment, qui peut encore convaincre à Manchester United.

Auteur de débuts tonitruants avec Manchester United, Bruno Fernandes (27 ans, 2 matchs en Premier League cette saison) affiche un niveau très inquiétant depuis plusieurs mois. Au fond du trou, le milieu offensif portugais a été très durement critiqué par l'ancien joueur d'Aston Villa, Gabriel Agbonlahor.

"Bruno Fernandes a jusqu'ici eu des statistiques intéressantes, mais il est le pire coéquipier de tous. Chaque fois qu'un joueur ou lui-même perd le ballon, il lève les bras vers ses coéquipiers ou vers le banc. J'ai joué avec des joueurs comme lui. Si c'était Pogba, ils le massacreraient tous les jours", a lâché le consultant pour talkSPORT.

"Fernandes obtient toujours ce qu'il veut. C'est facile de tomber sur Maguire, Ronaldo, Rashford et Sancho. Je ne me souviens pas de la dernière fois où Bruno Fernandes a joué un match décent. C'est toujours lui qui fait des gestes avec ses bras. Il pourrait vous passer le ballon hors-jeu et il vous le reprocherait. C'est le genre de joueur qu'est Bruno Fernandes. Le pire coéquipier possible", a rajouté Agbonlahor.