Jonathan David et le LOSC humiliés : "On a trouvé le temps très long..."

Lille, encore champion en 2021, a pris une claque face au nouveau champion en titre, le PSG. Sept buts à domicile, voilà qui est dur à accepter.

Le public du Grand Stade de Lille a pu voir le trio Mbappé-Messi-Neymar dans la forme de sa vie, mais ce sera là le seul point positif. Le LOSC a en effet pris l'eau comme très rarement (1-7), et Jonathan David, l'ex-Gantois, le reconnaît : ce fut une longue soirée. "Personne ne veut prendre 7-1, même à l'extérieur. Alors à domicile...c'était difficile. On a trouvé le temps très long", souffle le Canadien dans des propos relayés par L'Equipe.

Difficile de faire la part des choses entre un PSG bien trop fort pour la Ligue 1 et un LOSC inexplicablement faible. "C'était les deux. Ils ont été très forts, on sait que c'est une belle équipe. Mais nous leur offrons des buts. Ce qu'on s'est dits dans le vestiaire ? Rien. Ce n'était pas le moment de parler", estime David. "Maintenant, qu'on perde 0-4 ou 1-7, c'est une défaite. Il faut être forts et repartir de l'avant". Plus vite dit que fait.