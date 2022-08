L'Inter réaffirme ses ambitions et repousse une nouvelle offre eu PSG pour Skriniar !

Le Paris Saint-Germain pousse encore et encore, mais l'Inter se montre très tenace.

Et non, cette saga n'est pas encore terminée ! Selon le quotidien l'Equipe, le Paris Saint-Germain a soumis une nouvelle offre de 50M € à l'Inter Milan pour recruter le pilier central du club italien, Milan Skriniar. Cependant, le club italien, qui aspire à reprendre le Scudetto filé entre les doigts de l'ennemi de l'AC la saison dernière, a refusé cette énième offre parisienne, et demanderait 10M € supplémentaires.

Il s'agit d'une pratique très risquée des Nerazzurri, qui ont absolument besoin de l'international slovaque, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, pour se battre pour le titre. Ils pourraient effectivement perdre leur joueur gratuitement à l'issue de la saison si celui-ci décide de ne pas prolonger son contrat. Une véritable partie de poker.