🎥 Pluie de buts en Premier League ! Liverpool atomise le promu et premier triplé pour Haaland avec City

Après la victoire de Manchester United un peu plus tôt, la 4e journée de Premier League se poursuivait.

Manchester City - Crystal Palace

City a eu chaud mais garde finalement le rythme en ce début de saison. Titulaire, Kevin De Bruyne et les siens étaient menés suite à un rapide auto-but de Stones (4e) et un but d'Andersen (21e). Après le repos portant, les troupes de Pep Guardiola poussaient pour revenir dans le coup. Bernardo Silva (53e) sonnait la révolte avant qu'Haaland (62e, 70e, 81e) ne plante son premier triplé en Premier League, qui permet aux Cityzens d'empocher toute la mise.

1⃣-2⃣ | Manchester City remonte la pente face à Crystal Palace avec un goal de Bernardo Silva ⚽🇵🇹

Pensez-vous que les Citizens auront les ressources pour gagner ❓ pic.twitter.com/NuDF1moRoE — VOOsport (@VOOsport) August 27, 2022

La puissance de Haaland 😤 Le Norvégien inscrit son premier triplé en Premier League et met (presque) définitivement les Citizens à l'abris dans ce match 🔥 pic.twitter.com/QeZWTIS4Dc — VOOsport (@VOOsport) August 27, 2022

Chelsea - Leicester City

Avec ses trois Belges au coup d'envoi, Leicester voyait Sterling (47e et 63e) mettre Chelsea aux commandes, alors que Gallagher (23e) laissait les Blues réduits à dix. Après l'heure de jeu, Barnes (66e) relançait les Foxes dans le match. Mais le score ne bougeait plus, Leicester reste dans la zone rouge.

Brentford - Everton

Onana (titulaire) et les Toffees pensaient enregistrer leur première victoire de la saison grâce à Gordon (24e), mais Janelt (84e) permettait aux Hornets de sauver les meubles.

Brighton - Leeds United

Groß (66e) sur un service de Trossard permet aux Seagulls de prolonger leur excellent début de saison et de s'installer sur le podium.

Liverpool - Bournemouth

Les Reds ont repris du poil de la bête et réalisé le carton du week-end face au promu, avec les réalisations de Díaz (3e), Elliott (6e), Alexander-Arnold (28e), Firmino (31e, 62e), van Dijk (45e), un auto-but de Mepham (46e). Carvalho (80e) et Diaz (85e) fixaient le score final à 9-0.