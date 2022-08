Youri Tielemans, le cœur à Leicester ou la tête à Arsenal ?

Le Diable Rouge est toujours un joueur de Leicester City, malgré les rumeurs insistantes. Rejoindra-t-il Arsenal en cette fin de mercato ?

Arrivé en janvier 2019, d'abord en prêt, à Leicester, Youri Tielemans est depuis devenu une icône du club. Une pièce maîtresse, un capitaine. Fort de 163 matchs avec les Foxes, Tielemans a monté d'un étage après son passage mitigé à Monaco et a montré à la Premier League qu'il était un joueur de grande classe. En finale de la FA Cup 2020-2021, face à Chelsea, Tielemans rentre dans l'histoire du club en décochant une frappe surpuissante qui va se loger dans la lucarne. Leicester remporte sa première coupe nationale.

Une situation qui se complique

D'équipe sensation gagnante suprise de la Premier League en 2016, puis faisant la course en tant que dauphin entre 2019 et 2021, Leicester a réalisé une saison dernière peu emballante. Les hommes de Brendan Rodgers se sont montrés irréguliers en championnat et n'ont terminé qu'à une 8e place. Un classement juste en-dessous des grosses cylindrées et des places européennes, est-ce si inquiétant ?

Oui, car les choses pourraient ne pas s'arranger. L'effectif a besoin de sang neuf : Jamie Vardy sur la pente descendante, Kasper Schmeichel est parti, le milieu a besoin de plus de consistance et de jeu créatif, ce que James Maddison ne sait pas apporter constamment tout seul.

En clair, si l'on sait ce noyau talentueux (avec notamment Castagne, le retour de Praet, Harvey Barnes ou encore un Soyuncu qui à l'époque était considéré comme un crack en défense), il faut du neuf...mais il n'arrive pas ! Leicester n'a strictement rien dépensé lors de ce mercato. Récemment, au micro de la BBC, Brendan Rodgers laissait supposer qu'il n'aura tout simplement pas de nouvelles recrues. "Je dois juste me concentrer sur les joueurs que j'ai", a-t-il expliqué. "Si cela est difficile financièrement, je respecte le club donc je n'irais pas à la guerre contre eux", avait-il également déclaré après le match amical contre OHL.

Depuis, Leicester est lanterne rouge de Premier League avec seulement 1 point sur 12.

Des envies d'ailleurs

Au milieu de tout cela, Tielemans sent peut-être qu'il serait temps de partir. Il est l'un des joueurs les plus cotés de Leicester et une saison mitigée pourrait baisser l'intérêt de certains clubs. La saisond dernière, il semblait des fois peu concerné, Rodgers décidant de le mettre sur le banc au profit de Drewsbury-Hall.

L'ancien milieu de terrain d'Anderlecht semble ne pas vouloir rester très longtemps dans le club des Midlands, il a en effet refusé une prolongation de contrat. Cité dans de nombreux clubs, il est actuellement proche d'Arsenal, qui joue la Ligue des Champions et semble retrouver de plus en plus d'élan dans le projet d'Arteta. Les Foxes pourraient toucher entre 20 et 25 millions sur Tielemans cet été - en acceptant de baisser ses exigences, ou le laisser partir gratuitement l'été prochain...

Tielemans va-t-il rester dans le club qui l'a révélé aux yeux de la Premier League, ou tenter un nouveau challenge excitant dans une équipe en pleine renaissance - où les supporters semblent impatients de l'accueillir ? Réponse bientôt...