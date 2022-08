Serie A : la Juventus assure l'essentiel contre Spezia, Naples tenu en échec par Lecce

Les Bianconeri se sont imposés 2-0 grâce notamment à un pur bijou de Dusan Vlahovic.

Il n'y a pas qu'en Angleterre et en France que l'on jouait cette semaine, c'était aussi le cas en Italie. A domicile contre Spezia, la Juventus a assuré l'essentiel en s'imposant 2-0 grâce notamment à un incroybale but de Dusan Vlahovic sur coup-franc. Milik a doublé la mise durant le temps additionnel.

Naples quant à lui a concédé le nul 1-1 face au promu Lecce. Elmas avait ouvert la marque pour les Napolitains avant que Colombo n'égalise pour le nouveau club de Samuel Umtiti.

Plus tôt dans la soirée, la Sampdoria et la Lazio se sont quittées dos à dos 1-1, tout comme Empoli et l'Hellas Verone. On notera également la belle victoire d'Udinese 1-0 contre la Fiorentina.