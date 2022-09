Bruno Lage (Wolverhampton) : "Ce serait mieux de recruter Jason Denayer"

Libéré par Lyon, Jason Denayer (27 ans) se cherche toujours un club. Cité au Torino, à Valence, en France mais aussi en Arabie Saoudite, le défenseur central est maintenant en discussions avec les Wolverhampton Wanderers.

Questionné en conférence de presse au propos d'une probable arrivée de Denayer, le coach de Wolverhampton, Bruno Lage, a déclaré : "Nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours. Je connais très bien Denayer."

"Nous sommes satisfaits de nos défenseurs centraux, mais il y a un 'écart' et si nous avons la chance de signer un joueur expérimenté, cela serait mieux", a-t-il poursuivi.

Denayer étant un joueur libre, il n'y a pas de contraintes liées à de quelconques délais. Chez les Wolves, il prendrait la place de Boly, parti à Nottingham, mais aussi de Dendoncker, qui avait déjà été aligné en défense avant l'arrivée de Bruno Lage.

