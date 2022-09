LaLiga : Witsel et Carrasco partagent à la Real Sociedad

L'Atlético Madrid se rendait à la Real Sociedad et a concédé le partage.

Axel Witsel, indéboulonnable en défense centrale, et Yannick Carrasco étaient titulaires. Carrasco sortira à la 79e minute tandis que Witsel disputera toute la rencontre face à la Real Sociedad. L'Atlético Madrid a pris l'avantage rapidement via Alvaro Morata (5e), qui pensait avoir fait le break à la demi-heure mais s'est vu refuser un but par le VAR.

En seconde période, le buteur de la Sociedad Umar Sadiq égalisera d'une subtile pichenette (55e, 1-1), offrant le point du partage à son équipe. Un résultat qui laisse l'Atlético à 5 points du Real Madrid, à la 6e place du classement.