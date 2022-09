Cartons jaunes, menaces, remarques racistes: un joueur a-t-il encore le droit de célébrer son but?

Cette semaine, les célébrations des joueurs sont dans l'œil du cyclone. Un comble à dix jours de la sortie du tant attendu FIFA 23.

Est-ce qu'il existe, pour un joueur de football, bonheur plus intense que celui de marquer un but ? Que l'on soit un joueur professionnel, amateur, ou même un enfant qui joue sur un terrain dont les buts sont délimités par les t-shirts de l'équipe adverse, le plaisir est le même et la démonstration de joie qui suit également.

On se souvient des célébrations historiques de Bebeto en 1994, de la joie immense d'Agüero lors de son titre avec Manchester City, du côté pragmatique de Thierry Henry, de Messi courant avec sa chaussure à la main en finale de la Ligue des Champions, alors que le Bernabeu tremble encore au son du "Siuuuuuuu" de Cristiano Ronaldo.

Mais depuis quelques jours, ces célébrations ont eu du plomb dans l'aile. C'est un peu passé inaperçu, mais en milieu de semaine, Neymar a été le premier à en être "victime". Buteur en Ligue des Champions sur la pelouse du Maccabi Haïfa, le Brésilien a effectué sa célébration de la saison : comme un enfant, il tire la langue avec les mains ouvertes sur ses oreilles face à la caméra. Cela n'a pas du tout plu à l'arbitre de la rencontre qui lui a adressé un carton jaune pour ... provocation envers les supporters adverses.

Mais depuis quelques heures, on a passé un cap. Ce week-end, le derby madrilène se jouera au Wanda Metropolitano. En préambule de ce duel, Koke a prévenu Vinicius Jr: "S'il célèbre son but avec sa danse, il se passera quelque chose, et ce sera normal". En 2022, les menaces sont donc de sortie, et pire encore : est-ce que ce discours ne va pas inciter les supporters de l'Atlético à passer une limite que personne n'aime voir franchie ? Koke devra alors faire son mea culpa et penser à ne plus être un pompier pyromane dans le futur.

😤 Les propos très limites de Pedro Bravo dans El Chiringuito sur Vinicius JR ! 🇪🇸🇧🇷"Tu dois respecter l'adversaire. Si tu veux danser tu retournes au Brésil mais ici en Espagne tu dois respecter tes rivaux et arrêter de faire le singe" 😳 pic.twitter.com/K9PWWtwmFA — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) September 16, 2022

Mais ce n'est pas tout. Dans cette "superbe" émission qu'est El Chiringuito, le bien nommé Pedro Bravo a passé un cap en parlant de Vinicius Jr: ""Tu dois respecter l'adversaire. Si tu veux danser tu retournes au Brésil mais ici en Espagne tu dois respecter tes rivaux et arrêter de faire le singe". Merci pour ce superbe moment...

Heureusement, certains joueurs, et non des moindres, défendent l'ailier du Real Madrid. Neymar incite son compatriote à danser à nouveau, et Raphinha, pourtant désormais joueur du rival du FC Barcelone, fait de même et rejoint le camp du Parisien.

Après le retour de l'Europe et les affrontements de Nice, les saluts venant de notre sombre histoire, insultes racistes dans les stades, est-ce qu'il faut vraiment polémiquer sur la joie d'un buteur ? Messieurs, avant de dire des stupidités, sortez de chez vous, allez le long des terrains de football, là où jouent les enfants et vous verrez ces célébrations : ils dansent, imitent Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, sont heureux. Notre sport est déjà assez sale que pour en ajouter. Laissez les joueurs célébrer.