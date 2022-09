Des Diablotins méritants partagent sur le fil face à la France

La Belgique n'est pas passée loin de l'emporter en amical face à ses voisins français (2-2).

Après la défaite face aux Pays-Bas (1-2), les joueurs de Jacky Mathijssen ont rendu une copie plus que convaincante ce lundi à Valenciennes face à la France.

Avec un Jérémy Doku à nouveau très en vue, les Diablotins faisaient mal à cette défense tricolore. C'est d'ailleurs l'ailier gauche du Stade Rennais qui offrait sur un plateau le but d'ouverture à Largie Ramazani (41e).

La Belgique était ensuite rejointe au score à la 51e, via Kouassi. Les jeunes Belges, avec notamment un Aster Vranckx excellent, n'en démordaient pas et repassaient devant. Zaroury, très entreprenant durant l'ensemble du match, lançait parfaitement Yari Verschaeren. Le joueur d'Anderlecht terminait parfaitement et trompait Yahia Fofana (58e).

Les Belges souffraient derrière, avec un Cherki côté français qui se montrait très dangereux. Alors que l'on jouait la 77e minute de la rencontre, le nouveau venu Elye Wahi trompait Maxime Delanghe et remettait les compteurs à zéro.

La fin de match était très animée. Wahi pensait donner la victoire à la France mais son but était annulé pour hors-jeu. De l'autre côté, les Belges croyaient en leur chance et percutaient la barre. Score final : 2-2. Un très beau match de foot, face à un adversaire très solide. Nous pouvons être fiers de nos Diablotins.