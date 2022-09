Harry Maguire, la descente aux enfers

La prestation du défenseur de Manchester United ce lundi soir fait une nouvelle fois couler beaucoup d'encre.

Les temps sont particulièrement difficiles pour Harry Maguire (29 ans, 46 sélections et 7 buts). Très critiqué, aussi bien pour ses performances à Manchester United qu'avec l'équipe d'Angleterre, le défenseur central ne parvient visiblement plus à sortir la tête de l'eau. Le malaise est visible sur le terrain puisque, titularisé par Gareth Southgate, le Britannique s’est retrouvé impliqué sur deux des trois buts marqués l’Allemagne (3-3) lundi en Ligue des Nations, mais aussi à travers les statistiques.

En effet, club et sélection confondus, Maguire n'a démarré que cinq rencontres cette saison, pour un bilan de 4 défaites et un nul. Pire encore, United a remporté les 5 matchs durant lesquels l’ancien de Leicester s'asseyait sur le banc. L’habituel capitaine des Red Devils a totalement perdu confiance et il faut maintenant remonter au 16 avril dernier, lors d'un succès contre Norwich (3-2) en Premier League, pour trouver la trace d'une victoire de Maguire en tant que titulaire.