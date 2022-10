Mason Greenwood libéré sous caution

L'attaquant de Manchester United a vu son procès débuter ce lundi.

Comme le relaye le Guardian, Mason Greenwood (21 ans) a été libéré sous caution ce mercredi, à la suite d'une audience à huis-clos.

L'attaquant a été mis à pied par Manchester United en janvier dernier suite à son implication dans une affaire de viol et de coups et blessures. Il est également accusé de comportement coercitif et contrôlant, sur les réseaux sociaux.

Cette libération sous caution, assortie de conditions, intervient alors que Greenwood avait été placé en détention provisoire.