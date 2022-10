Rio Ferdinand : "Cristiano Ronaldo doit être traité différemment des autres"

La légende de Manchester United soutient le quintuple Ballon d'Or.

Plus les semaines s'enchainent, plus la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United empire. Sur le banc face à Tottenham, le quintuple Ballon d'Or a refusé de monter au jeu, avant de quitter le stade avant même le coup de sifflet final. Une attitude qui lui a valu une sacrée réprimande, puisque Ronaldo est exclu du noyau A jusqu'à nouvel ordre. Une situation encore impensable il y a quelques mois.

Consultant sur BTS Sports, chaîne anglaise qui diffuse la Premier League, la légende de Manchester United Rio Ferdinand a volé au secours de son ancien coéquipier avant la rencontre de ce samedi entre Nottingham et Liverpool. "Que cela vous plaise ou non, Cristiano est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il doit être traité différemment de n'importe qui d'autre."