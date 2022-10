Guardiola ironise sur Haaland : "Il va jouer au golf pendant le Mondial !"

Le géant norvégien de Manchester City ne pourra pas faire trembler les filets lors de la Coupe du monde. Mais il pourra encore se défouler ce mardi en Ligue des Champions ce mardi, contre le Borussia Dortmund.

"Il sera probablement à Marbella ou en Norvège. Je suis sûr qu'il aurait aimé être à la Coupe du monde, mais il a une maison à Marbella. Il ira là-bas pour jouer au golf", a déclaré Pep Guardiola au sujet de son joueur Erling Haaland dans des propos relayés par Onze Mondial. "Espérons qu'il ne boive pas ou ne mange pas beaucoup, nous espérons qu'il se remettra en forme."

"C'est la première fois de notre vie que quelque chose comme ça se produit, donc nous ne savons pas comment les joueurs de la Coupe du monde reviendront. Si six reviennent en tant que champions, ils reviendront heureux, et d'autres peut-être déprimés. Certains peuvent être touchés tôt et avoir des vacances, mais beaucoup de joueurs rateront la Coupe du monde à cause du calendrier fou que nous avons."

Le tacticien espagnol en a ensuite profité pour louer les qualités d'Haaland. "Je ne savais pas qu'il pouvait se déplacer dans des espaces restreints à l'intérieur de la surface, il marque beaucoup de buts depuis l'intérieur de la surface. Il s'éloigne de l'action pour se rapprocher du but. Ces types de mouvements ne sont pas faciles pour un attaquant. Outre son éthique de travail, il est l'un des premiers à arriver à l'entraînement et l'un des derniers à partir. Il prend soin de son corps et est bien éduqué sur la façon de se comporter en tant que professionnel et a l'intention de s'améliorer."