Coup dur pour Haaland et Manchester City?

Les Cityzens affrontent les Foxes ce samedi.

Erling Haaland pourrait manquer un match de Manchester City pour la première fois ce week-end en raison d'une blessure. Les Citizens affrontent samedi après-midi le Leicester City de Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet.

Haaland a été remplacé à la mi-temps du match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund en raison d'une fièvre, mais il a également été gêné par son pied. "Il se sent mieux maintenant. Nous verrons dans les prochaines heures si nous pouvons compter sur lui ce week-end", a déclaré Pep Guardiola lors de la conférence de presse précédant le match ce vendredi. "Nous nous entraînons ce soir. Je le saurai bientôt."

Deux autres joueurs de City, Kyle Walker et Kalvin Phillips, sont passés sur le billard récemment et espèrent être aptes pour la Coupe du monde au Qatar. Pour l'acquisition estivale, Phillips, en particulier, les choses semblent favorables, a laissé entendre Guardiola. "Kalvin se sent mieux. Il a commencé à s'entraîner et se sent bien. Nous sommes surpris par cela."