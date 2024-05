🎥 La grosse bourde de Manuel Neuer, abattu au coup de sifflet final

Triste image ce mercredi soir : c'est une grossière erreur de Manuel Neuer, icône et légende du Bayern Munich, qui a lancé le Real Madrid vers la qualification. Le portier allemand était abattu.

Manuel Neuer (38 ans) avait pourtant très bien entamé sa rencontre face au Real Madrid, sortant un double arrêt de grande classe pour préserver ses filets. Le Bayern Munich se dirigeait vers une qualification pour la finale de la Champions League, menant d'un but à Santiago Bernabeu.

Mais Neuer s'est ensuite troué, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Sur une frappe de Vinicius Jr, le portier bavarois a mal repoussé le ballon, dont a profité Joselu.

Un premier but du Real, qui en a appelé un second dans la foulée. Neuer, par son erreur fatale, a relancé un adversaire qui ne trouvait pas la faille jusque là. "Toute personne qui a joué au football sait dans quel état je me trouve en ce moment", regrettait-il après la rencontre au micro de DAZN.

"Nous avions fait un grand pas vers Londres, nous nous voyions déjà en finale... Je ne sais pas quoi dire", conclut Neuer.

Le vétéran allemand disputait-il sa dernière demi-finale ? Manuel Neuer, qui a manqué une partie de la saison suite à une fracture du tibia, est sous contrat jusqu'en 2025 : il aura donc encore, a priori, une opportunité de partir par la grande porte...